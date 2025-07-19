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Глава МИД Украины: РФ использует депортацию украинских граждан через Грузию как средство ведения войны
19.07.2025 16:59
«Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как средство ведения войны. Мы предлагаем, чтобы Россия напрямую доставляла их к украинской границе», пишет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.
«С июня Россия значительно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших осуждённых, к границе с Грузией. В результате десятки людей, многие из которых не имеют необходимых документов, застряли в транзитной зоне. Украинские консулы активно работают над оформлением документов и их переправкой в Украину через Молдову. 43 гражданина, включая бывшего политзаключённого Андрея Коломийца, уже эвакуированы этим маршрутом. Однако ещё больше людей остаются в тяжёлых условиях на границе.
Мы активно работаем с грузинской и молдавской сторонами над транзитом остальных наших граждан в Украину. Однако нет никаких гарантий, что Россия не увеличит число депортированных ещё больше.
Во избежание дальнейших осложнений мы публично предлагаем России отправлять эти категории украинских граждан непосредственно к границе с Украиной. Мы будем готовы принять их оттуда. Существуют соответствующие участки границы, где это возможно. Мы передаем это предложение напрямую и через международные организации по официальным каналам», — заявил Андрей Сибига.
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