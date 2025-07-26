Мужчина упал в воду на территории яхт-клуба в Анаклии

26.07.2025 21:26





В Анаклии молодой мужчина упал в воду, передвигаясь по территории разрушенного яхт-клуба.



После проведения поисковых работ тело мужчины было извлечено из воды сотрудниками Службы управления чрезвычайными ситуациями.







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