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Мужчина упал в воду на территории яхт-клуба в Анаклии
26.07.2025 21:26
В Анаклии молодой мужчина упал в воду, передвигаясь по территории разрушенного яхт-клуба.
После проведения поисковых работ тело мужчины было извлечено из воды сотрудниками Службы управления чрезвычайными ситуациями.
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