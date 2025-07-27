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В Тбилиси убит мужчина – задержан один человек


27.07.2025   11:46


В Тбилиси сотрудниками полиции по обвинению в предумышленном убийстве задержан один человек. По информации МВД Грузии, в качестве меры пресечения за указанное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, сотрудники Тбилисского департамента полиции по обвинению в предумышленном убийстве задержали гражданина Г. В. 1995 г. р.

Следствием было установлено, что обвиняемый на почве ссоры нанес многочисленные ранения гражданину Р. К. 1992 г. р., после чего скрылся с места преступления. Позже потерпевший скончался в больнице», - сообщает МВД.


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