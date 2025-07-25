Грузии пытаются навязать «Георгиевский трактат 2»

25.07.2025 14:25





В Москве прошёл международный семинар «Георгиевский трактат: исторический выбор предков», приуроченный к 242-летию подписания документа.



На мероприятии выступил Мамука Пипия — малоизвестный в Грузии человек, российский бизнесмен, секретарь столь же незаметной партии «Солидарность во имя мира», одной из сотен зарегистрированных, но не проявляющих себя в общественной жизни политических организаций неспоредственно в Грузии.



Он заявил, что Грузии необходим «Георгиевский трактат 2» как символ нового этапа сближения с Россией, особенно на фоне текущей геополитической ситуации.





По его словам, партия инициировала сбор подписей за прямой диалог между двумя странами. Подписи собирались, в том числе, через платформу Manifest.ge, которую Пипия назвал «американской». Он утверждает, что петицию шесть раз отключали, а затем из-за неё якобы заблокировали сайт на 21 день. Несмотря на это, по его словам, через платформу было собрано 83 тысячи подписей онлайн, а также 42 тысячи — в офлайн-режиме.



Пипия сообщил, что в ближайшее время собранные подписи планируется передать властям Грузии и России.





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