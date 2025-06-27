Лидер оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштария начала голодовку у Парламента Грузии

27.06.2025 21:21





Лидер оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштария начала голодовку у Парламента Грузии. Она заявила, что ее твердое решение, и что, если «Грузинской мечте» нужны еще жертвы, она готова ею стать.



По словам Хоштария, единственный путь к поражению «Грузинской мечты» — революция.



«Сейчас, когда режим перешел в новое наступление и арестовал практически всех политиков, я хочу объявить новую форму своей борьбы. Эта форма не является ни эмоциональной, ни необдуманной — это борьба, ориентированная на победу. Я начинаю голодовку на Руставели и не сдвинусь отсюда ни на шаг. Эта голодовка — не отчаянный самоотверженный шаг, а мое послание «Грузинской мечте». Второе обращение — к народу: революция и свержение власти на улице — единственный путь», — заявила политик.



Стоит отметить, она уже однажды голодала 17 дней, тогда она была депутатом Парламента, где и голодала. Тогда это очень серьезно подорвало ее здоровье, она очень долго лечилась.



Хоштария голодала с требованием перевода третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в клинику.

Голодовку она прекратила, когда Саакашвили перевели в Горийский военный госпиталь.





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