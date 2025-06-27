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СГБ Армении призываем архиепископа Микаэля Аджапахяна не скрываться от правоохранительных органов


27.06.2025   15:07


Было принято решение об аресте обвиняемого Аджапахяна – Служба безопасности республики Армении призывает всех граждан воздержаться от эскалации ситуации и не препятствовать исполнению законных решений, - об этом говорится в заявлении СНБ Армении.

«В процессе следствия было принято решение о начале уголовного преследования в отношении настоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаеля Аджапахяна по части 2-й 422-й статьи, подразумевающей публичный призыв к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Вместе с тем, по указанному делу, 27 июня 2025 года было принято решение об аресте обвиняемого Микаеля Аджапахяна для его явки в суд, с целью избрания в отношении него меры пресечения - ареста. Исполнение указанного определения было поручено СНБ Армении. Служба безопасности республики Армении призывает всех граждан воздержаться от эскалации ситуации и не препятствовать исполнению законных решений. Призываем архиепископа Микаэля Аджапахяна, не скрываться от правоохранительных органов и явиться перед ожидающими его сотрудниками службы»» – говорится в заявлении.

Напомним, что ситуация у главного кафедрального собора Армении – Эчмиалзин, накалилась после того, как туда с целью ареста архиепископа Микаеля прибыли сотрудники Службы национальной безопасности республики Армении. Имеют место и потасовки между сотрудниками и гражданами.


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