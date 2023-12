Латвия заявила о блокировке всех ресурсов «Яндекса»

Национальный совет Латвии по электронным СМИ закрыл доступ ко всем ресурсам «Яндекса», сообщил председатель совета Ивар Аболиньш.



Он уточнил, что пока еще работает «Яндекс.Музыка», но ее также заблокируют в ближайшее время, поскольку сервис дает возможность бесплатно слушать подкасты и другой контент россиян, попавших под санкции ЕС.



После вторжения России в Украину, в марте 2022 года, сейм Латвии разрешил Национальному совету по электронным СМИ ограничивать доступ к сайтам, которые «распространяют контент, угрожающий общественному порядку и национальной безопасности». А уже 7 апреля такие меры применили к yandex.ru и его зеркальным сайтам. В ответ «Яндекс» подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит заявление 29 февраля 2024 года.



Помимо этого, в 2022 году Автотранспортная дирекция Латвии аннулировала регистрацию «Яндекс.Такси» и заблокировала мобильное приложение Yandex Go (Yango) за передачу данных на расположенные в России серверы.



Осенью 2023 года другие страны также начали проверку Yango из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами, поскольку с 1 сентября в РФ вступил в силу закон, по которому агрегаторы такси должны предоставлять ФСБ доступ к информации о пользователях. Свое расследование инициировали Нидерланды. А Финляндия и Норвегия выпустили экстренные приказы, запрещающие Yango передавать данные в Россию.



Претензии к Yandex Go возникли и у Узбекистана. В начале октября налоговый комитет республики обязал сервис зарегистрироваться в стране в качестве налогового резидента, платить налоги и выдавать клиентам чеки. В случае невыполнения требований власти пригрозили Yandex Go блокировкой. В декабре «Яндекс» отчитался о завершении локализации в Узбекистане.





