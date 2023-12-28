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Латвия заявила о блокировке всех ресурсов «Яндекса»
28.12.2023 21:45
Национальный совет Латвии по электронным СМИ закрыл доступ ко всем ресурсам «Яндекса», сообщил председатель совета Ивар Аболиньш.
Он уточнил, что пока еще работает «Яндекс.Музыка», но ее также заблокируют в ближайшее время, поскольку сервис дает возможность бесплатно слушать подкасты и другой контент россиян, попавших под санкции ЕС.
После вторжения России в Украину, в марте 2022 года, сейм Латвии разрешил Национальному совету по электронным СМИ ограничивать доступ к сайтам, которые «распространяют контент, угрожающий общественному порядку и национальной безопасности». А уже 7 апреля такие меры применили к yandex.ru и его зеркальным сайтам. В ответ «Яндекс» подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит заявление 29 февраля 2024 года.
Помимо этого, в 2022 году Автотранспортная дирекция Латвии аннулировала регистрацию «Яндекс.Такси» и заблокировала мобильное приложение Yandex Go (Yango) за передачу данных на расположенные в России серверы.
Осенью 2023 года другие страны также начали проверку Yango из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами, поскольку с 1 сентября в РФ вступил в силу закон, по которому агрегаторы такси должны предоставлять ФСБ доступ к информации о пользователях. Свое расследование инициировали Нидерланды. А Финляндия и Норвегия выпустили экстренные приказы, запрещающие Yango передавать данные в Россию.
Претензии к Yandex Go возникли и у Узбекистана. В начале октября налоговый комитет республики обязал сервис зарегистрироваться в стране в качестве налогового резидента, платить налоги и выдавать клиентам чеки. В случае невыполнения требований власти пригрозили Yandex Go блокировкой. В декабре «Яндекс» отчитался о завершении локализации в Узбекистане.
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