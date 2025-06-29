Платформа Совета Европы критически оценила запрет съемки для СМИ в судах и ужесточение закона «О свободе слова»

29.06.2025 20:53





Cтруктура Совета Европы — Платформа безопасности журналистов Совета Европы (The Safety of Journalists Platform) — публикует два alert-оповещения по Грузии, которые указывают на уровень тревоги 2. Речь идет о:



• поправках в закон, согласно которым СМИ воспрещается фото-, видеосъемка, запись аудио в зале судов, коридорах, дворах;

• поправках в закон «О свободе слова и выражения», которые расширяют возможности судебного преследования «за клевету».



В первом заявлении говорится, что 24 июня 2025 года парламент Грузии представил проект поправок к органическому закону «Об общих судах», которые «существенно ограничат возможности журналистов вести репортажи из судебных помещений».



«Законопроект, внесенный правящей партией «Грузинская мечта» (ГД), запрещает фото-, видео- и аудиосъемку и трансляцию в зданиях судов, залах судебных заседаний и на прилегающих территориях — за исключением случаев, когда это разрешено и проводится судом. Согласно действующему законодательству, Общественному вещателю Грузии разрешено снимать в залах суда, при этом он обязан делиться материалами с другими СМИ.



Если он этого не делает, другие вещатели могут вмешаться. Согласно проекту поправок, эта норма будет отменена. Дополнительные положения, которые в настоящее время позволяют журналистам вести съемку в коридорах и во дворах судов и защищают от конфискации записывающих устройств, также будут отменены», — отметили авторы.



Здесь же Платформа безопасности журналистов Совета Европы, ссылаясь на Коалицию по защите прав СМИ, которая объединяет организации гражданского общества, отмечает, что организация предупредила, что поправки «серьезно ограничат работу СМИ и фактически ликвидируют общественный контроль над судебной системой».



Авторы указывают на то, что грузинские журналисты, освещающие судебные процессы — особенно связанные с недавними протестами, — уже сообщали о неоднократных препятствиях в судах.



«Представители СМИ выразили обеспокоенность тем, что изменения приведут к институционализации ограничений на доступ к судебным разбирательствам и ограничат прозрачность политически значимых процессов. Предложенные поправки проходят ускоренную процедуру рассмотрения в парламенте, где доминирует правящая партия», — говорится в первом alert-оповещении.



Во втором заявлении говорится, поправки в закон Грузии «О свободе слова и выражения мнений» » сужают существующую правовую защиту и повышают ответственность в делах о диффамации и оскорблениях, вызывая серьезные опасения за свободу слова в стране».



«В законопроекте дается новое определение диффамации как «заявления, содержащего существенно ложный факт, который наносит ущерб репутации лица», при этом отменяется требование доказывать реальный ущерб. Он также переносит бремя доказывания на ответчика, который должен будет продемонстрировать, что его заявление не было ложным, что противоречит международным стандартам свободы выражения мнений.



Законодательство расширяет сферу преступлений, связанных с оскорблением общественности, и отменяет ключевые гарантии, включая защиту журналистов, действующих добросовестно, сообщающих в общественных интересах или отказывающихся раскрывать конфиденциальные источники или профессиональные секреты. В случае принятия закон позволит судам взыскивать финансовую компенсацию за материальный и моральный ущерб даже в случае опровержения или извинения», — пишут авторы.



Структура Совета Европы подчеркивает, что предлагаемые «Грузинской мечтой» поправки рискуют подорвать основную правовую защиту журналистской деятельности в Грузии и отменить важнейшие гарантии защиты от давления и ответственности.



«Законопроект рискует укрепить самоцензуру, помешать проведению журналистских расследований и ослабить контроль со стороны общества за деятельностью власть имущих», — отмечается в оповещении.



С начала 2025 года Платформа Совета Европы опубликовала 22 alert-оповещения относительно Грузии — больше, чем за 2024 год.



Добавим, Платформа безопасности журналистов Совета Европы — это структура, созданная для мониторинга, защиты и содействия безопасности журналистов в Европе. Она является частью более широких усилий Совета Европы по обеспечению соблюдения прав человека и основных свобод, в частности, свободы выражения мнений. Платформа отслеживает случаи угроз и насилия в отношении журналистов, а также продвигает законодательные и практические меры для защиты их безопасности.





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