В День независимости США в Тбилиси состоится марш протеста

30.06.2025 09:58





Собравшиеся на проспекте Руставели участники акции анонсировали 4 июля марш протеста.



По их заявлению, марш будет приурочен к Дню независимости США, его участники начнут движение от площади Первой Республики и затем направятся к парламенту.



«4 июля в 19:00 состоится марш по случаю Дня независимости США. Мы начнем шествие с площади Первой Республики и придем к парламенту с флагами Америки и Грузии. Мы еще раз зафиксируем нашу стратегическую дружбу с США и выразим поддержку принятию «Акта Мегобари»», - заявил один из организаторов акции.





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