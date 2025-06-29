Зурабишвили: в «Мечте» начался развал, они в изоляции, на их репрессии мы ответим нашим единством

29.06.2025 23:06





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, выступила на протесте у парламента Грузии, заявив, что все «нескончаемо» спрашивают ее о плане на завтра, на послезавтра, а единственный план, который есть, — это единство до победного конца, подчеркнула она.



Политик уверена, что «режим не побеждает», поскольку протест продолжается — результат налицо: в «Грузинской мечте» начался развал. Власти Грузии находятся в полной изоляции от остального мира, что является последней стадией «обычной классической диктатуры и диктаторских режимов».



«Наш ответ на их действия один-единственный: это единство, и у нас не может быть другого ответа. <…> План — это единство. Планом будет единство завтра, послезавтра, и пока мы не добьемся результата.



<…> Результат очевиден. В результате «Грузинская мечта» начала разваливаться, они поедают друг друга, наблюдается полное недоверие друг к другу, кого-то отстраняют — поднимают тему коррупции, чтобы кого-то отстранить. Непонятная ситуация для них, и понятная для нас. Это последний этап обычного классического диктатора и диктаторских режимов. Чем больше они разрушаются — тем слабее становятся, поэтому им нужно демонстрировать хоть какую-то силу. Появление этой силы означает новые репрессивные законы, новые штрафы, аресты. Это просто кажущееся, этим они не могут вернуть свои силы! Никогда не возвратят! Это их последняя стадия», — подчеркнула пятый президент.



По словам Зурабишвили, единственное, что остается «Мечте», — это полная изоляция от общества и от остального мира. И тому пример, подчеркнула она, — визит Кайи Каллас, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в Армению, но не в Грузию.





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