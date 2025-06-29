Глава МИД Германии: Война России против Украины остается самой большой угрозой для Европы

29.06.2025 14:31





По заявлению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, война России против Украины есть и остается самой большой угрозой для Европы и самым важным вопросом внешней политики Германии.



«Россия также создает прямую угрозу для нашей жизни в Германии, где мы живем мирно и свободно», - заявил в интервью немецким СМИ Йохан Вадефуль.



Вместе с тем, в интервью Spiegel глава МИД ФРГ отметил, что чем последовательнее будет Запад в отношении Москвы, тем выше вероятность того, что Владимир Путин согласится на переговоры.



«Для нашей свободы необходимо продолжать военную поддержку Киева», - отметил Йохан Вадефуль.





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