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Глава МИД Германии: Война России против Украины остается самой большой угрозой для Европы
29.06.2025 14:31
По заявлению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, война России против Украины есть и остается самой большой угрозой для Европы и самым важным вопросом внешней политики Германии.
«Россия также создает прямую угрозу для нашей жизни в Германии, где мы живем мирно и свободно», - заявил в интервью немецким СМИ Йохан Вадефуль.
Вместе с тем, в интервью Spiegel глава МИД ФРГ отметил, что чем последовательнее будет Запад в отношении Москвы, тем выше вероятность того, что Владимир Путин согласится на переговоры.
«Для нашей свободы необходимо продолжать военную поддержку Киева», - отметил Йохан Вадефуль.
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