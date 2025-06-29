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Глава МИД Германии: Война России против Украины остается самой большой угрозой для Европы


29.06.2025   14:31


По заявлению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, война России против Украины есть и остается самой большой угрозой для Европы и самым важным вопросом внешней политики Германии.

«Россия также создает прямую угрозу для нашей жизни в Германии, где мы живем мирно и свободно», - заявил в интервью немецким СМИ Йохан Вадефуль.

Вместе с тем, в интервью Spiegel глава МИД ФРГ отметил, что чем последовательнее будет Запад в отношении Москвы, тем выше вероятность того, что Владимир Путин согласится на переговоры.

«Для нашей свободы необходимо продолжать военную поддержку Киева», - отметил Йохан Вадефуль.


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