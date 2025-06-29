В Лондоне прокомментировали «сложное семейное наследие» Блейз Метревели

29.06.2025 21:04





Управление британской внешней разведки MI6 заявило, что история семьи будущего руководителя службы Блейз Метревели не скажется на ее работе.



Как выяснилось на этой неделе, в годы Второй мировой ее дед сотрудничал с нацистами и носил прозвище «Мясник».



О том, что Метревели станет новой главой Секретной разведывательной службы, было объявлено в начале июня. За всю 116-летнюю историю ведомства, главу которого традиционно принято обозначать литерой «С», она станет первой женщиной на этом руководящем посту. О ее прошлом известно довольно мало. Но, судя по сохранившимся архивным документам, она приходится внучкой Константину Добровольскому, который в годы Второй мировой бежал из советской Красной Армии и стал главным информатором нацистов в украинском Чернигове. Однако британский МИД, традиционно выступающий от имени секретной MI6, заявил, что Блейз Метревели «не знала своего деда по отцовской линии и никогда с ним не встречалась», передает Би-би-си.



Таблоид Daily Mail, который первым отыскал потенциально компрометирующую семейную связь, сообщает, что в архивах Фрайбурга журналисты редакции обнаружили сотни страниц документов, подтверждающих, что в годы войны Добровольский был известен командирам вермахта как «Мясник» или «Агент № 30».



Сообщается, что письма своим нацистским начальникам он заканчивал словами «Хайль Гитлер!» и говорил, что лично принимал участие в «истреблении евреев».



Архивные документы, утверждается в публикации, также свидетельствуют о том, что Добровольский грабил тела погибших жертв Холокоста, а кроме того, лично принимал участие в убийстве местных евреев и смеялся, наблюдая за изнасилованием женщин-заключенных.



Би-би-си обнаружила свидетельства, позволяющие предположить, что в 1969 году Добровольский находился в списке лиц, разыскиваемых КГБ. Там подробно описывается его работа на нацистов и высказывается предположение, что на тот момент он мог быть еще жив.



Представитель Форин-офиса добавил: «В семейной истории Блейз было немало конфликтов и разногласий – которые, как это нередко случается с представителями народов Восточной Европы, поняты и пережиты еще не до конца. Именно столь сложное семейное наследие взрастило в ней стремление предотвращать конфликты и защищать все общество от новых угроз со стороны недружественных государств, подготовив ее к посту руководителя MI6».



После войны жена Добровольского Варвара со своим двухмесячным сыном Константином бежала в Великобританию, где в 1947 году вышла замуж за Давида Метревели. Позднее Константин-младший взял фамилию отчима – Метревели, хотя Би-би-си обнаружила его свидетельство о натурализации, датированное июлем 1966 года, которое до сих пор хранится в Национальном архиве. Там его фамилия по-прежнему указана как Добровольский, а Метревели приводится в качестве псевдонима.



Константин-младший впоследствии служил в британской армии и стал рентгенологом. А в 1977 году у него родилась дочь Блейз Метревели, которой было суждено спустя 22 года устроиться на работу в MI6.



Сама она все эти недавние сообщения никак не комментировала.





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