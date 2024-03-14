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Выгнавшая «российского военного» из своего кафе россиянка вылетела в Грузию


14.03.2024   16:51


Россиянка Алена Полякевич, владелица кофейни «Strong Coffee» в подмосковных Люберцах, рассказала, что выехала из России в Грузию, после того как на нее завели дело по статье о возбуждении ненависти, пишет «Эхо Кавказа».

Преследование Полякевич началось после того, как она в соцсетях рассказала, что ей пришлось выставить российского военного из принадлежащего ей кафе, поскольку он вел себя «мягко говоря, не очень».

Пост Полякевич вызвал недовольство сторонников войны в Украине, которые начали писать на Полякевич доносы.

26 февраля женщину оштрафовали на 45 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии. Спустя два дня управление Следственного комитета (СК) по Московской области сообщило, что завело дело против владелицы кафе в Люберцах. Она, по версии силовиков, не пускала в заведение российских солдат и опубликовала некий пост с «экстремистскими» высказываниями.

«Лучше на расстоянии живая и здоровая, чем моя маман мне носит сухари в СИЗО», — написала девушка, сообщая, что покинула страну. По ее словам, ей пришлось закрыть свои кофейни и оставить двух кошек в России.

«Я сделала то, что должна была сделать, однако у любой гордости есть последствия», — добавила она.


Источник: СОВА
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