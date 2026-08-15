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Из-за сильного дождя в Тбилиси подтоплены улицы, подвалы, станции метро
15.08.2026 11:03
Тбилисская мэрия распространила информацию о некоторых проблемах, возникших в столице в результате обильных и интенсивных осадков.
Согласно данным мэрии, на данный момент из-за сильного дождя затоплены улицы, подвалы, станции метро — «Руставели» и «Важа-Пшавела».
В мэрии отмечают, что особенно большое количество осадков наблюдалось на проспекте Тамарашвили.
«В районе Сабуртало, на улице Чиковани, был повреждён газопровод, в связи с чем была проведена эвакуация жителей расположенного поблизости жилого корпуса. В настоящее время ведутся восстановительные работы на сети.
В чрезвычайном режиме работают соответствующие службы Тбилисской мэрии, а также районные администрации столицы.
Сотрудники «Тбилсервис групп» очищают дороги и приводят улицы в порядок.
На всех проблемных участках мобилизованы Служба управления чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция.
На звонки, поступающие на горячую линию, осуществляется незамедлительное реагирование. В случае необходимости граждане могут воспользоваться горячей линией Тбилисской мэрии — 0322 722222», — говорится в заявлении.
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