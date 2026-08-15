Пятеро несовершеннолетних задержаны по обвинению в краже и грабеже

15.08.2026 10:58





Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии в разное время задержали пять несовершеннолетних по обвинению в совершении кражи и грабежа, совершенные группой лиц. Двое из них ранее были судимы и в настоящее время находятся под условным осуждением.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По данным ведомства, в результате преступных действий, совершённых несовершеннолетними, различным торговым объектам был нанесён финансовый ущерб на сумму более 30 000 лари.



«В результате комплексных следственных мероприятий, проведённых правоохранителями, установлено, что несовершеннолетние по предварительному сговору, группой лиц, с целью противоправного завладения, похитили товары различной стоимости из аптечных и продуктовых магазинов, расположенных в Тбилиси, после чего скрылись с места происшествия. Также установлено, что один из обвиняемых незаконно завладел принадлежащим гражданину мотоциклом.



В рамках текущего расследования изъяты записи камер видеонаблюдения, установленных в торговых объектах, которыми подтверждаются преступные действия обвиняемых.



В результате преступных действий, совершённых несовершеннолетними, различным торговым объектам был нанесён финансовый ущерб на сумму более 30 000 лари.



В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полиция на основании постановления судьи задержала всех пятерых несовершеннолетних в качестве обвиняемых.



Расследование ведётся по статьям 178-й и 177-й Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет», — говорится в информации.





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