«Сильная Грузия»: Во всех вооруженных конфликтах наша страна защищала свои легитимные, государственные интересы

14.08.2026 23:50





Во всех вооружённых конфликтах, происходивших на территории Грузии на протяжении последних 34 лет, наша страна всегда защищала свои легитимные, государственные интересы, - говорится в заявлении коалиции «Сильная Грузия - Лело» в связи с 34-й годовщиной начала войны в Абхазии.



Как отмечается в заявлении коалиции, военная интервенция России, осуществлённая в 2008 году, является продолжением военной агрессии, начавшейся в 1992 году.



«14 августа 1992 года с открытия огня против Национальной гвардии Грузии и полиции начался вооруженный конфликт в Абхазии, в Грузии. Сегодняшний день это еще одно напоминание - со дня восстановления независимости грузинское государство отражает военную агрессию, целью которой является расчленение страны и ограничение ее суверенитета.



Военная интервенция, осуществленная Россией в 2008 году, является продолжением военной агрессии, начавшейся в 1992 году.



С начала конфликта и по сегодняшний день содружество демократических стран продолжает поддерживать территориальную целостность нашей страны. Возвращение вынужденных переселенцев, изгнанных с оккупированных территорий в результате этнических чисток, имеет активную поддержку во всех соответствующих международных форматах как со стороны государств- членов Европейского союза, так и Соединённых Штатов Америки. Результатом их эффективной политики является и успех т.н. процесса «непризнания». На этом фоне целенаправленная кампания правящей политической силы, которая ведет нападки на те страны, чья поддержка имеет решающее значение для защиты государственных интересов Грузии, объявляет друзей Грузии врагами, а Россию историческим союзником страны, еще раз ясно подтверждает, что режим Иванишвили не служит интересам нашей страны.



Систематическая антиевропейская кампания, которая в последние дни распространилась и на соглашение о прекращении огня, заключённое в 2008 году под эгидой ЕС, наносит ущерб интересам Грузии. Критику этого соглашения представителем Иванишвили Ираклием Кобахидзе мы считаем серьёзным вызовом, который может создать угрозу как наблюдательной миссии ЕС, являющейся сегодня единственной действующей гарантией безопасности на территории нашей страны, так и Женевскому формату переговоров. Мы считаем, что правящий режим перешёл на опасный новый этап в целенаправленной борьбе против суверенитета и независимости Грузии, её европейского будущего, которую он активно ведёт уже годы.



Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем дату начала в 1992 году вооружённого конфликта в Абхазии, в Грузии, хотим ещё раз заявить: на протяжении прошедших 34 лет во всех вооружённых конфликтах, происходивших на территории Грузии, наша страна всегда защищала свои легитимные, государственные интересы. Решение проблемы территориальной целостности Грузии возможно только мирным путём, посредством восстановления доверия и при участии международного сообщества. Заявления, сделанные режимом Иванишвили, напрямую усиливают политические и пропагандистские позиции оккупационных сил и подталкивают страну к дальнейшей международной изоляции. Это противоречит интересам Грузии и служит повестке дня России. Эти заявления и действия обязательно получат соответствующую политическую и правовую оценку, когда грузинский народ восстановит демократию, вернёт себе власть путем выборов и сменит режим Иванишвили национальной властью», - говорится в заявлении.





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