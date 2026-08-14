Водителю микроавтобуса, попавшему в ДТП на Гомис мта, предъявлено обвинение

14.08.2026 22:03





Прокуратура Грузии предъявила одному лицу обвинение по факту нарушения правил безопасности движения, произошедшего на автомобильной дороге поселка Гомис мта в муниципалитете Озургети, в результате которого погибли четыре человека



По данным прокуратуры, расследованием, проведённым Министерством внутренних дел, установлено, что при передвижении 12 августа на 16-м километре автомобильной дороги поселка Гомис мта Озургетского муниципалитета, водитель микроавтобуса, не имевший соответствующей категории водительских прав для перевозки такого количества пассажиров, и тем не менее перевозивший иностранных туристов, не смог обеспечить безопасное управление автомобилем, машина съехала с проезжей части, сорвалась в ущелье и врезалась в дерево. В результате 4 пассажира погибли, ещё 16 пассажиров микроавтобуса получили множественные телесные повреждения.



«Правоохранители задержали водителя автомобиля. Задержанному предъявлено обвинение по части 8 статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения автомобиля, повлёкшее гибель более двух человек). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в информации.





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