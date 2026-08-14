|
|
|
В одной из гостиниц Зугдиди «Марс» обнаружили тело мужчины
14.08.2026 21:20
В одной из гостиниц Зугдиди «Марс» обнаружили тело мужчины примерно 40 лет.
По имеющейся информации, мужчина накануне снял номер в гостинице. Сегодня сотрудники гостиницы обнаружили его уже без признаков жизни.
По предварительным данным, мужчина, предположительно, накануне приехал на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, из оккупированной Абхазии и остановился в гостинице.
Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По распространённой информации, смерть может быть связана с передозировкой наркотическими веществами.
На месте работали эксперты-криминалисты. Тело мужчины направлено на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.
Официальные обстоятельства произошедшего и окончательная причина смерти пока не установлены.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна