В одной из гостиниц Зугдиди «Марс» обнаружили тело мужчины

14.08.2026 21:20





В одной из гостиниц Зугдиди «Марс» обнаружили тело мужчины примерно 40 лет.



По имеющейся информации, мужчина накануне снял номер в гостинице. Сегодня сотрудники гостиницы обнаружили его уже без признаков жизни.



По предварительным данным, мужчина, предположительно, накануне приехал на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, из оккупированной Абхазии и остановился в гостинице.



Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По распространённой информации, смерть может быть связана с передозировкой наркотическими веществами.



На месте работали эксперты-криминалисты. Тело мужчины направлено на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.



Официальные обстоятельства произошедшего и окончательная причина смерти пока не установлены.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





