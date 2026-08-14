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В одной из гостиниц Зугдиди «Марс» обнаружили тело мужчины


14.08.2026   21:20


В одной из гостиниц Зугдиди «Марс» обнаружили тело мужчины примерно 40 лет.

По имеющейся информации, мужчина накануне снял номер в гостинице. Сегодня сотрудники гостиницы обнаружили его уже без признаков жизни.

По предварительным данным, мужчина, предположительно, накануне приехал на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, из оккупированной Абхазии и остановился в гостинице.

Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По распространённой информации, смерть может быть связана с передозировкой наркотическими веществами.

На месте работали эксперты-криминалисты. Тело мужчины направлено на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Официальные обстоятельства произошедшего и окончательная причина смерти пока не установлены.


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