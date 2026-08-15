МВД Грузии изъяло в Западной Грузии незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы

15.08.2026 12:11





В результате проведенных в разное время полицейских операций сотрудники отдела полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел арестовали 3 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные модели незаконного огнестрельного оружия.



Расследование ведется по статье 236 УК, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет, сообщила пресс-служба МВД.







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