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МВД Грузии изъяло в Западной Грузии незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы
15.08.2026 12:11
В результате проведенных в разное время полицейских операций сотрудники отдела полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел арестовали 3 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные модели незаконного огнестрельного оружия.
Расследование ведется по статье 236 УК, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет, сообщила пресс-служба МВД.