По фактам мошенничества в крупном размере задержаны 6 человек

15.08.2026 12:07





Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в результате проведённых следственных и оперативных мероприятий по двум различным уголовным делам задержали на основании постановлений судей пятерых граждан Грузии и одного гражданина Турецкой Республики по фактам мошенничества в крупном размере и попытки мошенничества.



Об этом на брифинге в Службе государственной безопасности заявил директор Антикоррупционного агентства СГБ Грузии Эмзар Гагнидзе.



«В рамках расследования одного из уголовных дел установлено, что один гражданин Турецкой Республики, который вместе с четырьмя гражданами Грузии представлял мошенническую преступную группу, пообещал временно находившемуся в Грузии гражданину Турецкой Республики помочь получить вид на жительство за 14 500 долларов США, однако не выполнил обещание.



Срок законного пребывания потерпевшего в стране истёк, о чём было известно другим членам преступной группы. Соответственно, позднее граждане Грузии, находившиеся в преступной связи с задержанным обвиняемым, связались с тем же гражданином Турецкой Республики и за 3000 долларов США содействовали созданию законного основания для его пребывания в Грузии — в частности, используя удостоверение личности указанного лица, без фактического пересечения границы, в «форме поездки, въезда и выезда по удостоверению личности» проставили официальные штампы, подтверждающие двукратное пересечение государственной границы Грузии.



Что касается второго уголовного дела — следствием установлено, что у временно находившегося в Грузии гражданина Туркменистана истёк срок законного пребывания в стране. Гражданин Грузии за 4000 долларов США пообещал ему вывезти его через границу, а затем вновь ввезти в страну таким образом, чтобы срок его законного пребывания в Грузии был продлён. Обвиняемый не выполнил своё обещание, однако всё равно потребовал и получил часть суммы.



Расследование ведётся по подпункту «б» части 3-й статьи 180-й, подпункту «а» части 2-й и подпункту «б» части 3-й статьи 19, 180-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 9 лет.



Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности продолжает работу с целью выявления других лиц, вовлечённых в указанную преступную схему, и привлечения их к уголовной ответственности», — заявил Эмзар Гагнидзе.





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