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Акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» у парламента возобновится с 12:00
16.04.2024 11:07
Акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» у парламента Грузии возобновится сегодня с 12:00. Еще одна акция пройдет сегодня в 19:00.
Представленный «Грузинской мечтой» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» комитет по юридическим вопросам поддержал в первом чтении на фоне шума, споров и протестов.
Ситуация возле парламента несколько раз обострялась, по последним официальным данным, полиция задержала 14 человек.
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