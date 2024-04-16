

Акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» у парламента возобновится с 12:00

16.04.2024 11:07





Акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» у парламента Грузии возобновится сегодня с 12:00. Еще одна акция пройдет сегодня в 19:00.



Представленный «Грузинской мечтой» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» комитет по юридическим вопросам поддержал в первом чтении на фоне шума, споров и протестов.



Ситуация возле парламента несколько раз обострялась, по последним официальным данным, полиция задержала 14 человек.





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