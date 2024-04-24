|
|
|
Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет
24.04.2024 12:00
Правительство Грузии увеличило до трех лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №255 «Об утверждении списка стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы», от 5 июня 2015 года.
Согласно поправке, гражданам Украины разрешен въезд в Грузию без визы и пребывание в стране в течение полных трех лет.
Ранее этот срок был ограничен одним годом, в феврале 2023 года был продлен до двух.
Остальной список стран, для которых действует право безвизового пребывания в течение года, в том числе России, остался без изменений.
По информации Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, по состоянию на октябрь 2023 года в Грузии находилось около 27 тысяч граждан Украины.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна