

Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет

24.04.2024 12:00





Правительство Грузии увеличило до трех лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.



Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №255 «Об утверждении списка стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы», от 5 июня 2015 года.



Согласно поправке, гражданам Украины разрешен въезд в Грузию без визы и пребывание в стране в течение полных трех лет.



Ранее этот срок был ограничен одним годом, в феврале 2023 года был продлен до двух.



Остальной список стран, для которых действует право безвизового пребывания в течение года, в том числе России, остался без изменений.



По информации Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, по состоянию на октябрь 2023 года в Грузии находилось около 27 тысяч граждан Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





