

Узра Зея: США не поддерживают одну политическую партию, но мы ожидаем конкурентноспособный политический процесс

13.07.2024 00:01





«Американцев и грузин связывает особая дружба, основой которой является наша общая любовь к свободе и независимости», – заявила журналистам заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека США Узра Зея во время визита в Грузию.



По ее словам, во время своего визита в Грузию она говорила о трех основных посланиях Соединенных Штатов.



«Во–первых, Соединенные Штаты крайне обеспокоены антидемократическими действиями грузинского правительства и дезинформацией, распространяемой некоторыми представителями правящей власти, что угрожает евроатлантическому пути Грузии, наносит ущерб нашему партнерству и правам всех грузин. Т.н закон об иностранном влиянии наносит ущерб грузинскому народу, в том числе активным организациям, которые поддерживают здравоохранение, школы, сельское хозяйство, СМИ и многие другие. В результате ЕС заморозил с таким трудом достигнутый процесс вступления Грузии в ЕС, что приводит к эскалации насилия и запугиванию гражданского общества и оппозиции, что также вызывает тревогу. Более того, распространение лидерами правящей партии дезинформации о лояльных и давних партнерах, включая США, служит только интересам наших соперников. Мое второе послание заключается в том, что США являются непоколебимым сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии. Как грузины, они прекрасно знают, что в течение 16 лет Россия продолжает незаконную оккупацию 20 процентов территории Грузии и не выполняет свои обязательства по соглашению 2008 года. Мое третье и последнее послание заключается в том, что США были самым большим сторонником Грузии на протяжении 32 лет. Среди них мы поддерживаем право всех грузин на справедливый и свободный выбор, свободу выражения мнений, собраний и верховенство закона“, — заявила Зея.



По словам заместителя госсекретаря США, Соединенные Штаты поддерживают право грузинского народа избирать своих представителей к власти путем свободных и справедливых выборов.



«Я хочу очень четко заявить, что США не поддерживают одну политическую партию против другой. Однако мы ожидаем, что наши партнеры обеспечат проведение подлинного, конкурентноспособного политического процесса. Это зависит от грузинского народа, и мы поддерживаем его право избирать своих представителей путем свободных и справедливых выборов без угроз насилия или запугивания. Любые акты насилия или запугивания должны быть осуждены и расследованы. Организаторы должны быть привлечены к ответственности. Наконец, сильная и беспрепятственная местная и международная мониторинговая миссия жизненно важна для проведения свободных и справедливых выборов. Грузия имеет давнюю традицию работы опытных, надежных местных наблюдателей за выборами, которые могут помочь обеспечить честность демократического процесса“, – заявила Узра Зея.





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