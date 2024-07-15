

Иск президента Грузии против закона об иноагентах поступил в Конституционный суд

15.07.2024 20:28





Пресс-служба Конституционного суда подтвердила, что иск президента Грузии Саломе Зурабишвили поступил и зарегистрирован канцелярией в 18:59 - ровно за одну минуту до конца рабочего дня.



Вопрос о приемлемости иска по поводу закона об иноагентах, официально "О прозрачности иностранного влияния", остается за судьями.



Это первое обращение президента Грузии в Конституционный суд. Речь идет о статье 78 Конституции, которая обязывает органы власти принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.



Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах. Закон предполагает создание специального реестра и объявляет носителями интересов иностранного влияния неправительственные и медийные организации, получающие зарубежные гранты.



Евросоюз неоднократно предупреждал, что законопроект не соответствует рекомендациям для дальнейшего продвижения в ЕС. Дальнейшее развитие событий привело к тому, что Брюссель объявил о приостановке интеграции Грузии. Одновременно США объявили о полном пересмотре отношений с Грузией.





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