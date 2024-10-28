

Глава МИД Венгрии: В Грузии победила не предложенная Брюсселем сила, а партия власти

28.10.2024 13:28





Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова прокомментировал парламентские выборы в Грузии, подчеркнув, что 26 октября победила не сила, предложенная Брюсселем и либеральным «мейнстримом», а партия власти, которая «поддерживает суверенитет, мир и семью, которая открыто ставит национальные интересы на первое место».



«Ничего нового под солнцем: на субботних выборах в Грузии победили не те, кого назначил Брюссель и либеральный мейнстрим, а правящая партия, выступающая за суверенитет, мир и семью, которая открыто ставит национальные интересы на первое место.



И вот, поскольку либералы потерпели поражение, началась атака: выборы были нечестными, в Грузии нет демократии и т.д. и т.п..



<> Мы поздравляем партию «Грузинская мечта» с тем, что она завоевала и сохранила доверие грузинского народа, и готовы развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и поддерживать процесс европейской интеграции», — пишет Сийярто.



Глава МИД Венгрии саркастично указывает, что одним из главных критиков выборов в Грузии является глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, чья партия победила на выборах в 2020 году и проиграла выборы 27 октября.



«Самое жалкое, что одним из главных критиков является министр иностранных дел Литвы, чью партию литовский электорат обошел на вчерашних выборах», — заявил глава МИД Венгрии.



Отметим, МИД Литвы опубликовал заявление в связи с парламентскими выборами в Грузии, где отмечено, что они ознаменовались «беспрецедентными инцидентами и системными нарушениями, как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования».



«Президент Грузии отказалась признать результат. В этом контексте Литве трудно признать эти выборы свободными и справедливыми», — сказано в заявлении.





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