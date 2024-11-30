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Более 500 сотрудников Дома юстиции заявили о несогласии по приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз
30.11.2024 14:54
О своем несогласии по приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз, объявленной "Грузинской мечтой", заявили и сотрудники Дома юстиции.
Соответствующее заявление подписало более 500 сотрудников. По их заявлению, сотрудники Дома юстиции внесли значительный вклад в процесс евроинтеграции и либерализации визового режима, соответственно, приостановка указанного процесса является для них "весьма болезненной".
"Мы, сотрудники ЮЛПП – Дом юстиции министерства юстиции Грузии, заявляем, что приостановка процесса европейской интеграции выходит за рамки политических вкусов.
Это однозначно противоречит Конституции Грузии и цели, заявленной большинством граждан нашего государства.
Мы, сотрудники Дома юстиции, внесли значительный вклад в процесс евроинтеграции и либерализации визового режима, соответственно, приостановка указанного процесса является для нас весьма болезненной.
Мы верим, что именно европейская и евроатлантическая интеграция являются единственным путем утверждения нашей безопасности и суверенитета, светлое будущее нашей страны!
Мы служим Грузии и безоговорочно соблюдаем её Конституцию!"- говорится в заявлении.
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