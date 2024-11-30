

Более 500 сотрудников Дома юстиции заявили о несогласии по приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз

30.11.2024 14:54





О своем несогласии по приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз, объявленной "Грузинской мечтой", заявили и сотрудники Дома юстиции.



Соответствующее заявление подписало более 500 сотрудников. По их заявлению, сотрудники Дома юстиции внесли значительный вклад в процесс евроинтеграции и либерализации визового режима, соответственно, приостановка указанного процесса является для них "весьма болезненной".



"Мы, сотрудники ЮЛПП – Дом юстиции министерства юстиции Грузии, заявляем, что приостановка процесса европейской интеграции выходит за рамки политических вкусов.



Это однозначно противоречит Конституции Грузии и цели, заявленной большинством граждан нашего государства.



Мы, сотрудники Дома юстиции, внесли значительный вклад в процесс евроинтеграции и либерализации визового режима, соответственно, приостановка указанного процесса является для нас весьма болезненной.



Мы верим, что именно европейская и евроатлантическая интеграция являются единственным путем утверждения нашей безопасности и суверенитета, светлое будущее нашей страны!



Мы служим Грузии и безоговорочно соблюдаем её Конституцию!"- говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





