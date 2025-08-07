Прошло 17 лет с начала августовской войны

07.08.2025 10:27





С начала российского военного вторжения в Грузию в 2008 году (августовской войны) прошло 17 лет.



В российско-грузинской войне в августе 2008 года погибли 170 служащих Министерства обороны Грузии, 14 сотрудников Министерства внутренних дел Грузии и 224 гражданских лица.



Общее число раненых и пострадавших гражданских и военных лиц составляет 2 232, из которых 1045 – военнослужащие.



Сегодня 20% территорий Грузии все еще оккупированы Россией. Российская Федерация по-прежнему продолжает оккупацию и милитаризацию регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, регулярно проводит незаконные военные учения на территории страны, интенсивно укрепляет линию оккупации проволочными заграждениями и различными искусственными барьерами, продолжает практику незаконных задержаний и похищений местного мирного населения.



После августовской войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и «Южной Осетии», но международное сообщество остается приверженным территориальной целостности Грузии.





