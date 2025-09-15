Кит Келлог: Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, в Одессе и сменил бы правительство

Россия на самом деле не побеждает на поле боя, - по данным украинских СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве, отметив, что такой вопрос задавал ему американский лидер перед саммитом с Путиным.



«Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: «Господин президент, не слушайте только меня. Ваш председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит возле автомобиля. Пригласите его, спросите его об этом. Он ваш главный военный советник», - отметил Келлог.



По его словам, и он, и Кейн сказали Трампу одно и то же.



«Дэн сказал то же самое. Они (русские) побеждают? Нет. Они не побеждают. А Путин может говорить, что побеждает, сколько угодно», - сказал Келлог, добавив, что на самом деле Россия проигрывает эту войну.



«Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и сменил бы правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну», - отметил Келлог.





