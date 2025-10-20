В Цхинвали рассказали об избиении силовиками подростков

В оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии мама 19-летнего Вадима Плиева, Наталья Дадиани, и мама его ровесника Эдуарда Кокоева, Фатима Кумаритова, подали в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело против силовиков. Женщины заявляют, что их сыновей избили 12 октября, передаёт «Сапа».



«Тем вечером Вадим и Эдуард приехали в салон видеоигр на улице Пушкина. По словам родных, к ним сразу подъехали сотрудники ОМОН, проверили документы и пригрозили, что заберут машину, если ещё раз увидят её без номеров. Парни пообещали, что сразу после игр поедут домой. Через пару часов, в ста метрах от дома на улице Героев, авто снова остановили. Мамы Вадима и Эдуарда рассказывают, что сотрудники ОМОНа начали говорить с ними на повышенных тонах, а потом один из них ударил одного из парней. По словам родных, к месту приехали ещё два экипажа с силовиками, а потом их сыновей отвезли на территорию ГОВД, где сначала били во дворе, а потом в здании», — пишет издание.



Парни рассказали близким, что в избиениях участвовали в общей сложности около тридцати человек, в том числе из начальствующего состава ОМОНа и ГОВД, они били их и заставляли извиняться.



«Когда мы об этом узнали, начали звонить всем — и министру внутренних дел, и другим, чтобы забрать их оттуда. Они никого не впускали внутрь и сказали, что, пока они не получат сполна, никто отсюда не выйдет. Что значит — получить сполна, мы так и не поняли», — рассказала Наталья Дадиани.



Затем парней, по информации матерей, отвезли на освидетельствование на употребление наркотиков, следов запрещённых веществ не нашли. После этого их доставили в больницу, где они сейчас лечатся.



В своём заявлении в прокуратуру матери парней назвали девять человек, которые, по их словам, участвовали в избиении, и просят наказать виновных:



«Если в чём-то виноваты наши дети, мы готовы принять и это. Но сам факт того, что наших детей избивали в том числе ровесники их отцов, вызывает у нас негодование».



Опубликованы фотографии парней, на которых видны следы их жестокого избиения. Власти пока не комментировали произошедшее.



Отцы Эдуарда и Вадима — Валерий Кокоев и Гамлет Плиев — участники российского вторжения в Украину.



Напомним, что в 2020 году югоосетинские силовики избили несколько жителей Цхинвали, один из которых — Инал Джабиев — погиб. Убийство спровоцировало политический кризис и протесты в Цхинвали, став одной из причин поражения Анатолия Бибилова на президентских выборах 2022 года. 2 октября Цхинвальский городской суд огласил обвинительные приговоры сотрудникам криминальной милиции МВД — фигурантам резонансного дела. Лишь трое из них были заключены под стражу.





