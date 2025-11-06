В Цхинвальском регионе обнаружили останки трех человек

06.11.2025 20:31





В оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии на обочине дороги Цхинвали-Хелчуа-Арцеви. обнаружены останки трех человек. Сообщается, что захоронениям, предварительно, около 30 лет.



«Предварительно, в нем обнаружены скелетированные останки трех человек.



Идентификация личности погибших будет проведена после проведения всех необходимых криминалистических исследований. Точные причины смерти будут установлены после завершения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в де-факто МВД.



Напомним, в 2020 году в оккупированном регионе были найдены тела трех предпринимателей из России, которые были убиты в 2004 году.



Речь об инциденте с братом ныне де-факто лидера Цхинвали Алана Гаглоева, а тогда оппозиционной партии «Ныхас».



Александр Гаглоев, был задержан в 2020 году по подозрению в причастности к тройному убийству предпринимателей из России в 2004 году. Убитые — двое дальнобойщиков из Дагестана Ислам Багандов, Тимур Дигбагандов и местный житель Рамаз Маргиев — они перевозили продовольственный груз через Цхинвальский регион на для продажи.



Однако тогда дело не было раскрыто из-за отсутствия тел, которые удалось найти лишь в 2020 году.



Первоначальными подозреваемыми, которых обвинили в том, что они перегнали грузовик с яблоками, принадлежавший пропавшим, через «границу» были Александр Гаглоев и Геннадий Кулаев, который скончался в возрасте 41 год в сентября 2022 года.





