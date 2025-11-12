Папуашвили: Брюссель выбирает конфронтацию вместо диалога

Брюссель выбирает конфронтацию вместо диалога, что является еще одним признаком отхода Брюсселя от европейских ценностей , - так спикер парламента Шалва Папуашвили оценивает вопрос неприглашения Грузии на форум по расширению.



По словам Шалвы Папуашвили, европейская ценность - это диалог, а не конфронтация.



«Есть два вопроса: на этот раз уже пресс-спикер еще раз подтвердил, что этот процесс был приостановлен самим Брюсселем в июне 2024 года. Таким образом, они еще раз собственными словами признали, сколь дезинформационный, ложный нарратив распространялся касательно того, будто правительство Грузии остановило процесс интеграции. Это еще одно подтверждение и саморазоблачение.



Второе - это еще раз показывает, что Брюссель выбирает конфронтацию вместо диалога, что также является еще одним признаком отхода Брюсселя от европейских ценностей. Европейские ценности, как мы, грузины, их понимаем и сотворцами которых являемся, это диалог, а не конфронтация, это разговоры, а не директивы, это понимание интересов других, а не раздача указаний. Брюссель сегодня, к сожалению, отклонился от этих ценностей, результатом чего и стал именно тот конфронтационный тон, нападки и риторика, которые мы слышим против грузинского народа», - заявил Шалва Папуашвили.



Напомним, пресс-спикер Еврокомиссии по вопросам расширения, международного партнерства и Средиземноморья Гийом Мерсье подтверждает, что Грузия не приглашена на форум по расширению, запланированный в Брюсселе 18 ноября. Об этом он заявил редактору «Евроскопа» Тамар Нуцубидзе. Также, по его словам, Брюссель сократил контакты с властями Грузии.





