В Женеве проходят переговоры США, ЕС и Украины о мирном плане

В Женеве в воскресенье 23 ноября проходят переговоры высокопоставленных представителей США, Украины, ЕС, Великобритании и ведущих стран Евросоюза по вопросу о мирных предложениях США, о которых стало известно на этой неделе.



Украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в ней также глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава военной разведки Кирилл Буданов. В делегации США, как сообщается, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а также министр армии Дэн Дрисколл, на днях посетивший Киев. Совет ЕС и Еврокомиссию представят ведущие советники их руководителей.



Не названный по имени высокопоставленный представитель США заявил агентству Reuters, что в Женеве уже прошли предварительные консультации между представителями Киева и Вашингтона. Он назвал их итоги очень хорошими и отметил позитивный импульс перед началом переговоров по существу. В воскресенье в Женеве, по его словам, пройдут встречи в разных форматах. Представитель США подтвердил участие Рубио и Уиткоффа в переговорах.



Андрей Ермак написал в воскресенье, что украинская делегация начала работу в Женеве со встречи с представителями ЕС и Британии, ожидается встреча с делегацией США. Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии написал, что «есть понимание, что в американские предложения может быть включён ряд элементов, которые основаны на украинском видении и критически важны для национальных интересов Украины». Рустем Умеров спустя некоторое время отметил, что «текущая редакция документа уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов, хотя и находится на завершающем этапе согласования». Он выразил надежду на дальнейший прогресс «в течение дня».



Около 18.30 по московскому времени агентство Reuters сообщило о начале основной части переговоров между делегациями Украины и США.



Президент США Дональд Трамп, между тем, в воскресенье написал в соцсети Truth, что «унаследовал» войну от своего предшественника Джо Байдена, и высказал мнение, что к ней привела некомпетентность предыдущего руководства США и Украины. Он также отметил, что украинское руководство «не поблагодарило» США за помощь, и написал, что Соединённые Штаты продолжают продавать союзникам оружие для Украины. Саму войну он назвал «жестокой и ужасной» и «поражением для всех». О мирном плане и переговорах в Женеве он не упомянул.



Позиция ЕС

Лидеры Евросоюза накануне заявили, что поддерживают усилия США по урегулированию военного конфликта России с Украиной, но считают, что представленный Вашингтоном план из 28 пунктов требует доработки. «Мы готовы вступить в этот процесс, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не могут быть изменены силой», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.



По данным Bild, европейские лидеры хотят изменить как минимум четыре положения мирного плана президента США Дональда Трампа. Их не устраивают предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями; возможное сокращение украинской армии; условия гарантий безопасности; положения о замороженных российских активах.



По данным The Washington Post, среди подготовленных лидерами ЕС предложений - отказ от предусмотренного планом США ограничения численности ВСУ, возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС и Кинбурнской косой, а также отказ от передачи России подконтрольной Украине части Донецкой области до прекращение огня и обсуждение этого и других территориальных вопросов только после установления перемирия.



В опубликованном 23 ноября заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен названы три условия, которые, по её мнению, должны стать частью договорённостей о мире. «Во-первых, границы нельзя менять силой, – написала фон дер Ляйен. – Во-вторых, Украина является суверенным государством, и в отношении её вооруженных сил не может быть никаких ограничений, которые могли бы увеличить ее уязвимость в случае будущих нападений, что подорвало бы европейскую безопасность. В-третьих, необходимо в полной мере отразить центральную роль Европейского союза в обеспечении мира в Украине». Также она назвала необходимой частью любого соглашения о мире возвращение украинских детей (пункт об этом есть в первоначальных 28 пунктах).



Россия пока официально не выражала согласия с мирным планом или его неприятия, заявив лишь, что ей о нём известно.



Сам Дональд Трамп накануне допустил возможность изменения параметров плана, сказав, что его предложение Украине не окончательное. В то же время, он настаивает на том, чтобы Киев в самое ближайшее время согласился на план.



В Вашингтоне заявляют, что мирное предложение включает в себя предложения как Украины, так и России, и по сути представляет собой реалистичный компромисс. Критики плана обвиняют его в пророссийской направленности.





