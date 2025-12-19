Атаки на танкеры заставили «теневой флот» изменить схему движения в Чёрном море

19.12.2025 21:56





Танкеры «теневого флота» изменили маршрут по Чёрному морю от/до Новороссийска после последних атак по везущим российское сырье судам. В частности, как выяснил The Insider, за последнюю неделю изменились маршруты танкеров:



Torx (IMO: 9311610, санкции ввели Великобритания, ЕС, Швейцария)

Jumbo (IMO: 9290335, санкции ввели Великобритания, ЕС, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария)



Теперь танкеры предпочитают не пересекать Чёрное море напрямую, а держатся ближе к побережью Турции, периодически даже заходя в ее территориальные воды.



Оба танкера входят в так называемый «теневой флот». Согласно данным украинской разведки, Torx в период действия нефтяного эмбарго G7, ЕС и политики price cap задействован в 2025 году в экспорте нефти и нефтепродуктов из российских портов Чёрного моря и Тихоокеанского региона преимущественно в КНР, Индию. Ходит под флагом Панамы (данные GISIS IMO, актуальны по состоянию на февраль).



Судно аффилировано с компанией Crest Maritime Pte Ltd (Сингапур), которая осуществляет технический менеджмент танкера. Указанная компания по состоянию на 16 сентября 2025 года также является техническим менеджером двух подсанкционных танкеров российского «теневого флота»: Seasons I (ІМО: 9308950) и Smyrtos (ІМО: 9389100).



Танкер Jumbo ходит под флагом Сьерра-Леоне (данные GISIS IMO, актуальны по состоянию на август, наличие действующей регистрации не подтверждено). Международная общественная организация Greenpeace относит танкер к «теневому флоту» танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру и угрожающих окружающей среде.



С конца ноября в Чёрном море участились атаки на танкеры, связанные с российским «теневым флотом», который используется для обхода санкций на экспорт нефти. Удары приписываются украинским морским беспилотникам.



28 ноября танкеры Kairos (IMO: 9236004) и Virat (IMO: 9832559), оба ходившие под фальшивым флагом Гамбии, почти одновременно подверглись атакам морских беспилотников в нескольких десятках морских миль от побережья Турции. Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщали, что атаки были частью операции СБУ с применением модернизированных морских дронов. Virat был повторно атакован 29 ноября. Он сменил флаг на российский, сейчас находится в порту Тузла (Турция). Kairos позже попытались отбуксировать к берегам Болгарии, где он сел на мель.



В Кремле произошедшее назвали «вопиющим случаем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновные в атаке «посягнули на суверенитет Турецкой республики и безопасность владельцев судов». Турецкие власти, в свою очередь, заявили, что инциденты представляли «серьезную угрозу судоходству, жизни людей, имуществу и экологической безопасности региона».



2 декабря примерно в 80 морских милях (около 148 км) от Турции атаковано судно Midvolga 2 (IMO: 9735139), следовавшее из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Ходит под флагом России. Его владельцем является Средневолжская судоходная компания, зарегистрированная в Москве. Компания находится под санкциями Украины.



10 декабря морские беспилотники Sea Baby, используемые Службой безопасности Украины, атаковали в Чёрном море к югу от Феодосии танкер Dashan, ходящий под флагом Коморских островов. Танкер с отключенным транспондером следовал на максимальной скорости через исключительную экономическую зону Украины в направлении российского портового терминала в Новороссийске. В Службе безопасности Украины сообщили, что операция проводилась совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины.



Факт атаки на нефтяной танкер подтвердили и российские провоенные источники, в том числе близкий к Министерству обороны РФ Telegram-канал «Рыбарь».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





