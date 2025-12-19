СМИ: В Средиземном море атакован танкер РФ — ликвидирован генерал ГРУ

Украинские военные могли атаковать судно из теневого флота России, которое шло по Средиземному морю. Сообщается о пострадавших и, в частности, о возможной ликвидации генерал-майора ГРУ РФ Андрея Аверьянова, которого Александр Невзоров почему-то называет начальником военной разведки России, пишет «Фокус».



Удар якобы был нанесен с помощью дронов. Об этом пишет журналист Александр Невзоров со ссылкой на собственные источники, который также публикует видео пожара на корабле.



Официальных подтверждений атаки не было. Зато канал «Прямой» публикует скриншот из неизвестного российского источника, где заявляют об атаке примерно в 00:26. В сообщении также говорится о гибели одного из «высокопоставленных сотрудников одной из спецслужб».



По данным Невзорова, безэкипажные катера вышли из порта Греции, прошли 500 км под водой, после чего запустили дроны.



Журналист утверждает, что был атакован танкер теневого флота РФ. По его информации, известно о двух погибших и семи раненых.



Невзоров сообщает и имя одного из ликвидированных — генерал-майор ГРУ ГШ РФ Андрей Аверьянов, которого журналист называет начальником военной разведки России, хотя по состоянию на сейчас Главное разведывательное управление страны-агрессора возглавляет адмирал Игорь Костюков.



«Аверьянов отвечает за теневые сделки, убийства, взрывы, шпионаж в странах ЕС, саботаж и т.д. Он же стоит за подрывом самолета Пригожина, отравлением Скрипалей. Он проводил операции за рубежом по приказу Путина. Передвигался по ЕС на судах теневого флота», — пишет Невзоров.



Украинская сторона пока не давала никаких комментариев относительно возможной атаки на российский танкер в Средиземном море или о ликвидации генерала ГРУ.



Об атаке также пишет болгарское издание Important News, правда, неизвестно, ссылаются ли они на информацию Невзорова или на собственные источники.





