В Эргнети состоялась встреча в рамках МПРИ
22.12.2025 19:38
В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 129-я встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ), на которой были рассмотрены все значимые инциденты, зафиксированные с момента предыдущей встречи на оккупированной территории и вдоль линии оккупации.
Информацию распространяет Служба государственной безопасности Грузии.
По её данным, представители Службы государственной безопасности вновь потребовали наказания лиц, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.
«Представители центральных властей сделали основной акцент на вопросе освобождения незаконно находящихся под стражей в Цхинвали лиц, и потребовали их освобождения.
Одной из главных тем обсуждения также стали вопросы незаконного ограничения свободы передвижения и незаконной так называемой »бордеризации». Состоялась дискуссия о режиме передвижения через так называемые пункты пропуска.
Очередная встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоится 4 февраля 2026 года», — говорится в информации СГБ.
