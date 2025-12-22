В Эргнети состоялась встреча в рамках МПРИ

В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 129-я встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ), на которой были рассмотрены все значимые инциденты, зафиксированные с момента предыдущей встречи на оккупированной территории и вдоль линии оккупации.



Информацию распространяет Служба государственной безопасности Грузии.



По её данным, представители Службы государственной безопасности вновь потребовали наказания лиц, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.



«Представители центральных властей сделали основной акцент на вопросе освобождения незаконно находящихся под стражей в Цхинвали лиц, и потребовали их освобождения.



Одной из главных тем обсуждения также стали вопросы незаконного ограничения свободы передвижения и незаконной так называемой »бордеризации». Состоялась дискуссия о режиме передвижения через так называемые пункты пропуска.



Очередная встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоится 4 февраля 2026 года», — говорится в информации СГБ.





