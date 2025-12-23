Цхинвальский режим обвинил гражданку Грузии в шпионаже

23.12.2025 00:18





Оккупационный режим задержал в Цхинвальском регионе Грузии гражданку Грузии. Её обвиняют в шпионаже, сообщили в т.н. генпрокуратуре местного режима.



«По версии следствия, гражданка Грузии, пребывающая на территории Южной Осетии, осуществляла сбор и передачу информации о стратегически важных объектах республики, тем самым подвергая угрозе безопасность страны», – сказано в сообщении пресс-службы.



Уголовное дело возбуждено по статье 276 Уголовного кодекса РФ («шпионаж»). Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.



«В настоящее время упомянутый фигурант задержан, следствие устанавливает иных лиц, причастных к совершению преступления», – заявили в ведомстве.



Личность задержанной и суть обвинения не раскрываются. Грузинские власти информацию пока не комментировали.



О задержании гражданки Грузии стало известно через несколько часов после проведения встречи в селе Эргнети в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.





