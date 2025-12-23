В Цхинвали заявили, что в вопросе снятия блокпоста в Чорчана есть «позитивные сдвиги»

23.12.2025 10:24





Представитель Цхинвали на встречах в Эргнети Егор Кочиев заявил, что вопрос снятия грузинского полицейского поста в районе населенного пункта Чорчана (Уиста, как его называют в оккупированном регионе Грузии — ред.) остается «ключевым» и поднимается на каждой встрече в рамках МПРИ (Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты).



«Подобные вопросы невозможно урегулировать в рамках одной встречи или одного требования. Вместе с тем работа в этом направлении ведется, и уже есть определенные позитивные сдвиги», — отметил Кочиев.



«Позитивным» для Цхинвали, по его словам, является уголовное преследование экс-премьера Грузии и экс-главы МВД Георгия Гахария, который, как заявил Кочиев, являлся инициатором установки этого блокпоста.



Кочиев отметил, что де-факто власти продолжают «активную работу» по этой проблеме.



«Для нас не существует иной альтернативы, кроме полного снятия этого поста и его вывода с территории Республики Южная Осетия», — заключил он.



В партии Георгия Гахария отреагировали на комментарий представителя Цхинвали.



Исполнительный секретарь партии «Гахария за Грузию» Бердия Сичинава заявил, что грузинская сторона скрыла позицию Кочиева по блокпосту Чорчана и «понятно — почему».



Сичинава отметил, что, хотя Егор Кочиев говорит о «некоторых позитивных сдвигах» в вопросе упразднения контрольно-пропускного пункта в Чорчана, в качестве доказательства он приводит уголовное преследование против Георгия Гахария.



Напомним, экс-премьеру Грузии, лидеру партии «За Грузию» Георгию Гахария заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по так называемому эпизоду «Чорчана». Сам политик уже несколько месяцев находится за пределами Грузии.



Ранее прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего премьер-министра и экс-главы МВД Грузии по двум делам — о разгоне акции 20 июня 2019 года и о так называемом «эпизоде Чорчана».



Согласно заявлению прокуратуры, 20 июня Георгий Гахария, игнорируя инструкции и законодательство, приказал сотрудникам Департамента специальных заданий применить спецсредства, в том числе резиновые пули без предупреждения, не дав участникам мирной акции возможность покинуть место протеста. В результате десятки граждан получили различные травмы, двое потеряли глаза.



Что касается «чорчанского эпизода», прокуратура утверждает, что Гахария единолично принял решение об установке дополнительного полицейского поста вдоль линии оккупации у села Чорчана. Это, по заявлению ведомства, послужило поводом для оккупационного режима начать действия против территориальной целостности Грузии.



Георгию Гахария предъявлено обвинение по статьям 25, 117 и 333 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





