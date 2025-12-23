СГБ Грузии: по вопросу задержания Меаракишвили ведется интенсивная коммуникация

23.12.2025 12:24





СГБ Грузии сообщила, что 23 декабря на горячей линии из Цхинвали подтвердили факт незаконного задержания гражданки Грузии Тамар Меаракишвили, которая постоянно проживающей на оккупированной территории Грузии.



В ведомстве заявили, что в связи с этим ведется интенсивная коммуникация по данному вопросу.



Напомним, поздно ночью цхинвальские паблики сообщили о задержании Тамар Меаракишвили — она была задержана по обвинению в шпионаже.



Де-факто прокуратура Цхинвальского региона не раскрывала в своем заявлении личности задержанной, а сообщила только, что «По версии следствия гражданка Грузии, пребывающая на территории Южной Осетии осуществляла сбор и передачу информации о стратегически важных объектах республики, тем самым подвергая угрозе безопасность страны. В настоящее время упомянутый фигурант задержан, следствие устанавливает иных лиц, причастных к совершению преступления».



Напомним, Тамара Меаракишвили — жительница Ахалгорского района на оккупированной территории Грузии. В первый раз она была задержана в 2017 году. Спустя два года судов над Меаракишвили в т.н. Южной Осетии закончились победным для нее решением — с нее были сняты все обвинения (ее обвиняли в клевете в адрес т.н. правящей в то время партии «Единая Осетия» и в незаконном получении т.н. гражданства Южной Осетии — ред.).



Де-факто прокуратура Южной Осетии преследовала ее 6 лет. По словам активистки, уголовным преследованием де-факто власти ответили ей на обвинения в коррупции (в Ахалгорской больнице, например) и нарушения прав человека в оккупированном регионе.



Несмотря на то, что суды всех инстанций признали Тамару невиновной, преследование прекратилось лишь после того, как т.н. лидером оккупированного региона стал Алан Гаглоев.



16 августа 2025 года исполнилось 8 лет, как де-факто власти отняли у Меаракишвили «паспорт» и отказываются ей возвращать, несмотря на решение де-факто суда.



Не так давно Меаракишвили решила заняться бизнесом: переехала в Цхинвали и открыла магазин одежды second hand. В последний раз, как заявляла сама Тамара, ее груз «задержали» — не позволили ввезти в Цхинвали де-факто сотрудники местной «таможни».





