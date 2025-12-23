|
Цхинвали шьет гражданке Грузии дело о шпионаже из ничего
23.12.2025 19:32
Де-факто «КГБ» Цхинвали сделал дополнительные пояснения по делу задержания гражданской активистки, гражданки Грузии Тамары Меаракишвили. Заявлено, что она якобы «сотрудничала со связанными со спецслужбами Грузии иностранными медиа».
«22 декабря т.г. в результате проведенной оперативной разработки Комитетом государственной безопасности при содействии МВД РЮО задержана жительница н.п. Ленингор, подозреваемая в передаче информации аффилированным с грузинскими спецслужбами иностранным СМИ, которые использовали ее в пропагандистских мероприятиях по продвижению интересов Грузии и ее западных партнеров», — отмечается в заявлении.
В т.н. КГБ заявили, что сейчас в отношении задержанной Меаракишвили возбуждено уголовное дело и осуществляются «необходимые оперативно-следственные действия по установлению на территории РЮО пособников и связей подозреваемой».
Предположительно, речь идет о Радио Свобода, где интервью с Меаракишвили публиковались несколько раз.
Отметим, в Цхинвали задержали активистку Тамару Меаракишвили. Де-факто генпрокуратура Цхинвальского региона заявила, что возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ по «признакам преступления» — шпионажа в пользу Грузии, а именно сбор и передачу информации Тбилиси.
Напомним, Тамара Меаракишвили — жительница Ахалгорского района на оккупированной территории Грузии. В первый раз она была задержана в 2017 году. Спустя два года судов над Меаракишвили в т.н. Южной Осетии закончились победным для нее решением — с нее были сняты все обвинения (ее обвиняли в клевете в адрес т.н. правящей в то время партии «Единая Осетия» и в незаконном получении т.н. гражданства Южной Осетии — ред.).
Де-факто прокуратура Южной Осетии преследовала ее 6 лет. По словам активистки, уголовным преследованием де-факто власти ответили ей на обвинения в коррупции (в Ахалгорской больнице, например) и нарушения прав человека в оккупированном регионе.
Несмотря на то, что суды всех инстанций признали Тамару невиновной, преследование прекратилось лишь после того, как т.н. лидером оккупированного региона стал Алан Гаглоев.
16 августа 2025 года исполнилось 8 лет, как де-факто власти отняли у Меаракишвили «паспорт» и отказываются ей возвращать, несмотря на решение де-факто суда.
Не так давно Меаракишвили решила заняться бизнесом: переехала в Цхинвали и открыла магазин одежды second hand. В последний раз, как заявляла сама Тамара, ее груз «задержали» — не позволили ввезти в Цхинвали де-факто сотрудники местной «таможни».
