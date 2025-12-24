Меаракишвили отправили в цхинвальский СИЗО на два месяца

24.12.2025 16:04





Цхинвальский городской суд избрал меру пресечения гражданской активистке Тамаре Меаракишвили – её отправили на два месяца в СИЗО, сообщил адвокат обвиняемой Алан Баззаев. Защитник намерен обжаловать это решение, передаёт издание «Сапа».



Как пишет СМИ, «на одном из фото, опубликованном Тамарой в соцсетях, сотрудники спецслужбы заметили стратегический объект» – Меаракишвили «обвиняют в шпионаже в пользу Грузии».



Судебный процесс проходил в закрытом режиме – в зал суда не пустили ни журналистов, ни близких обвиняемой. Родителям не позволили увидеть Тамару. Мать женщины страдает сахарным диабетом.



Меаракишвили не признаёт вину и продолжает голодовку, начатую накануне. Она пьёт только воду в моменты приёма лекарств.



Перед задержанием Меаракишвили на своей странице в социальных сетях анонсировала акцию в центре Цхинвали – она требовала встречи с президентом самопровозглашённой республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым.



В югоосетинском сегменте соцсетей уверены, что обвинения против Меаракишвили сфабрикованы. В СГБ Грузии, подтвердив факт задержания, заявили, что «по данному вопросу ведётся интенсивная коммуникация».





Тамара Меаракишвили — одна из немногих жителей Южной Осетии с активной гражданской позицией. Она регулярно выступает против коррупции, проблем в сфере здравоохранения и других системных нарушений.

При предыдущих властях ее обвиняли в клевете в отношении члена партии «Единая Осетия» Спартака Дряева, незаконном получении югоосетинского паспорта и использовании заведомо ложного документа. Несмотря на последующее снятие обвинений, Меаракишвили длительное время не могла покинуть югоосетинскую территорию — ей не возвращали документы.

В 2023 году ее одиночный пикет в Цхинвали вызвал резкую реакцию властей. Тогда Меаракишвили развернула плакат с надписью «Stop коррупция». Подбежавший милиционер выбил у нее из рук телефон, вырвал плакат, скомкал его и выбросил в урну.





