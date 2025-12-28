|
|
|
Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС
28.12.2025 18:38
Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.
Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Он поблагодарил стороны за достигнутое соглашение и за предоставление «окна тишины», необходимого для восстановления электроснабжения между Запорожской АЭС и распределительными подстанциями Запорожской тепловой электростанции.
По словам Гросси, ремонтные работы продлятся несколько дней.
Отметим, вопрос контроля и управления Запорожской АЭС по-прежнему остается одним из спорных вопросов, обсуждаемых в рамках плана по прекращению войны в Украине.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна