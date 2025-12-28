Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС


28.12.2025   18:38


Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Он поблагодарил стороны за достигнутое соглашение и за предоставление «окна тишины», необходимого для восстановления электроснабжения между Запорожской АЭС и распределительными подстанциями Запорожской тепловой электростанции.

По словам Гросси, ремонтные работы продлятся несколько дней.

Отметим, вопрос контроля и управления Запорожской АЭС по-прежнему остается одним из спорных вопросов, обсуждаемых в рамках плана по прекращению войны в Украине.


