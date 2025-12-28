Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС

28.12.2025 18:38





Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.



Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.



Он поблагодарил стороны за достигнутое соглашение и за предоставление «окна тишины», необходимого для восстановления электроснабжения между Запорожской АЭС и распределительными подстанциями Запорожской тепловой электростанции.



По словам Гросси, ремонтные работы продлятся несколько дней.



Отметим, вопрос контроля и управления Запорожской АЭС по-прежнему остается одним из спорных вопросов, обсуждаемых в рамках плана по прекращению войны в Украине.





