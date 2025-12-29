Переговоры Трампа и Зеленского закончились без соглашения по Донбассу

29.12.2025 10:09





Вопрос принадлежности Донбасса — ключевой для возможной мирной сделки России и Украины — остался нерешенным по итогам продолжавшихся более 2 часов переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Мар-о-Лаго.



«Безусловно, это один из главных вопросов, и я думаю, мы приблизились к его решению… Он еще не решен, но мы значительно приблизились к нему. Это очень сложный вопрос», — заявил Трамп на совместной с Зеленским пресс-конференции.



По словам Трампа, соглашение о мире готово на 95% и может быть заключено в течении «нескольких недель», но может и сорваться, и тогда стороны «продолжат воевать, а люди умирать».



Украина, по словам Трампа должна провести референдум по мирному плану, либо одобрить его в парламенте. «91% украинцев за то, чтобы закончилась война. Россия тоже хочет её закончить. Все хотят её закончить», — сказал Трамп.



По словам Зеленского, на вопрос территорий должен дать ответ народ Укрианы, а возможный референдум может касаться каждого из пунктов мирного плана. «Конечно, наше общество должно сделать выбор. <…> Потому что это их земля, это земля нашего народа на многие поколения», — сказал он.



Как заявил Зеленский, мирный план согласован «на 90%, а вопросы гарантий безопасности Украины — на 100%.



«Европа возьмет на себя большую часть» обеспечения безопасности Украины, заявил Трамп. «Но мы будем помогать Европе на 100%. Так же, как они помогают нам», — добавил он.



По словам Трампа, Владимир Путин желает Украине «успеха» и готов участвовать в ее восстановлении. «Это звучит немного странно, Путин очень щедр на то, чтобы Украина могла восстановиться, он готов поставлять дешевую электроэнергию», — сказал Трамп.



Он добавил также, что «понимает» позицию Владимира Путина, который не желает прекращать огонь. «Он считает так: они ведут боевые действия, потом им придется остановиться, а затем, возможно, снова начинать — и он не хочет оказаться в такой ситуации. Я понимаю его позицию», — сказал Трамп.



По его словам, на переговорах была достигнута договоренность о создании рабочих групп по урегулированию. С американской стороны в нее войдут госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и генерал Дэн Кейн и еще несколько человек



Зеленский сообщил, что в украинскую рабочую группу по урегулированию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также первый замглавы МИД Сергей Кислица.





