Зеленский опроверг сообщения об атаке на резиденцию Путина

29.12.2025 21:35





Подтверждения информации об атаке из других источников нет. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова об атаке на резиденцию ложью и связал заявление главы МИД РФ с тем, что Россия собирается нанести удар по правительственному кварталу в Киеве.



"Россияне не хотят закончить эту войну. Своим заявлением, что атакована была какая-то резиденция, они просто готовят почву для того, чтобы нанести удары по столице и государственным зданиям", - сказал Зеленский журналистам через WhatsApp.



Заявление Лаврова он связал с прошедшими накануне переговорами с президентом США Дональдом Трампом. "Понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала - а мы имеем прогресс - для них это провал. Потому что они не хотят закончить эту войну", - добавил Зеленский.



По мнению президента Украины, подобными заявлениями Москва пытается подорвать прогресс, достигнутый в мирных переговорах между Киевом и Вашингтоном. Он призвал президента США Дональда Трампа "соответствующим образом отреагировать на российские угрозы".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





