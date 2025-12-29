|
|
|
Зеленский опроверг сообщения об атаке на резиденцию Путина
29.12.2025 21:35
Подтверждения информации об атаке из других источников нет. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова об атаке на резиденцию ложью и связал заявление главы МИД РФ с тем, что Россия собирается нанести удар по правительственному кварталу в Киеве.
"Россияне не хотят закончить эту войну. Своим заявлением, что атакована была какая-то резиденция, они просто готовят почву для того, чтобы нанести удары по столице и государственным зданиям", - сказал Зеленский журналистам через WhatsApp.
Заявление Лаврова он связал с прошедшими накануне переговорами с президентом США Дональдом Трампом. "Понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала - а мы имеем прогресс - для них это провал. Потому что они не хотят закончить эту войну", - добавил Зеленский.
По мнению президента Украины, подобными заявлениями Москва пытается подорвать прогресс, достигнутый в мирных переговорах между Киевом и Вашингтоном. Он призвал президента США Дональда Трампа "соответствующим образом отреагировать на российские угрозы".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна