Россия создает оправдание для дальнейших нападений на Украину - Глава МИД Украины

29.12.2025 21:38





Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в Х назвал слова российской стороны о якобы имевшей место атаке "манипуляциями", сфабрикованными "с единственной целью: создать предлог и ложное оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также подорвать и затруднить мирный процесс". "Обычная российская тактика: обвинять другую сторону в том, что ты сам делаешь или планируешь", - продолжил он.



Украинский министр вспомнил, что ранее в 2025 году ВС РФ нанесли удар по зданию правительства Украины. ВСУ же, по его словам, бьют "только по законным военным целям на территории России".



"Мы призываем мировое сообщество осудить провокационные заявления России, направленные на срыв конструктивного мирного процесса. Украина по-прежнему привержена мирным усилиям под руководством Соединенных Штатов с участием европейских партнеров", - заключил Сибига.





