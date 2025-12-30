Народный защитник Грузии призывает Цхинвали к освобождению Тамар Меаракишвили

30.12.2025 19:13





Народный защитник откликается на задержание Тамар Меаракишвили оккупационным режимом в оккупированном Цхинвали и призывает де-факто власти немедленно ее освободить.



Народный защитник оценивает задержание Тамар Меаракишвили как ограничение свободы выражения правозащитницы.



«По распространившейся информации, правозащитница Тамар Меаракишвили задержана по обвинению в шпионаже, и де-факто суд определил ей двухмесячное предварительное заключение. Из социальных сетей также выясняется, что задержанная голодает.



Тамар Меаракишвили как правозащитница на протяжении лет сотрудничала как с местными, так и с международными СМИ, активно говорила о проблемах в оккупированном Ахалгорском регионе, что, по ее же словам, неоднократно становилось предпосылкой задержания и в прошлом. У нее конфисковали документы, удостоверяющие личность, и запретили покидать оккупированную территорию.



Народный защитник оценивает задержание Тамар Меаракишвили как ограничение свободы выражения правозащитницы и призывает де-факто власти немедленно освободить ее», говорится в информации.





