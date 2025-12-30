Задержанная в Цхинвали активистка Тамара Меаракишвили госпитализирована

30.12.2025 19:39





Гражданская активистка Тамара Меаракишвили, задержанная в Цхинвали по обвинению обвиняемой в «шпионаже», госпитализирована, сообщают паблики, со ссылкой на её адвоката Алана Баззаева.



«Настроение у нее нормальное, но она ощущает сильную слабость», — говорит Баззаев.



По его словам, Тамара не намерена прекращать голодовку.



Цхинвальский омбудсмен сообщил, что пообщался с Меаракишвили и ее лечащими врачами



«По словам врачей, на данный момент состояние ее стабильное, хотя организм ослаб. Вчера, когда ее доставили в больницу, у нее возникли проблемы с почками ввиду обезвоживания организма, но после того, как поставили капельницы, состояние улучшилось и стабилизировалось», – сказал он.



Сейчас ей ставят капельницы на постоянной основе для избежания полного обезвоживания организма, добавил Тасоев.



30 декабря, задержание Меаракишвили прокомментировал Народный защитник Леван Иоселиани, оценив произошедшее как ограничение свободы выражения правозащитницы. Он призвал де-факто власти к немедленному освобождению активистки.



«Тамар Меаракишвили, как правозащитница, годами сотрудничала с местными и международными СМИ, активно освещая проблемы оккупированного Ахалгорского района, что, по ее словам, неоднократно становилось основанием для ее задержания в прошлом. У нее конфисковали документы, удостоверяющие личность, и запретили покидать оккупированную территорию.



Народный защитник расценивает задержание Тамар Меаракишвили как ограничение свободы выражения мнения правозащитницы и призывает де-факто власти немедленно освободить ее», — говорится в сообщении.





