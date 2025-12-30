Женщины-политики призывают власти Грузии принять меры для освобождения Тамар Меаракишвили

Грузинские женщины-политики выразили поддержку и солидарность гражданской активистке Тамар Меаракишвили, задержанной в Цхинвальском регионе. В заявлении подчёркивается, что власти Грузии обязаны использовать все международные механизмы для её освобождения, включая обращения к западным сопредседателям Женевских международных дискуссий.



«Вчера стало известно, что находящаяся в незаконном заключении гражданская активистка в знак протеста перешла к сухой голодовке.



Тамар на протяжении многих лет защищает права человека в оккупированном Цхинвали и является символом грузинской женщины-борца. Её журналистская деятельность, гражданский активизм и труд по защите прав человека получили всеобщее признание.



Нас серьёзно беспокоит состояние её здоровья после того, как она решила прибегнуть к крайней форме протеста – сухой голодовке. Известно, что она отказывается не только от пищи, но и от воды и медикаментов.



При наличии легитимной власти правительство Грузии должно делать всё возможное для освобождения Тамар Меаракишвили из незаконного заключения…



Однако общественности до сих пор не известно, какие действенные шаги предпринимают для этого Министерство иностранных дел «Грузинской мечты» или Служба государственной безопасности. Их бездействие более заметно, чем работа. Мы призываем распространить публичную информацию о состоянии её здоровья и использовать все международные механизмы для его мониторинга. Свободу Тамар Меаракишвили!» — говорится в заявлении.



