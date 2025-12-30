Представители оккупационных сил близ Чорчана задержали гражданина Грузии

30.12.2025 23:06





Представители оккупационных сил задержали недалеко от Чорчана гражданина Грузии, жителя села Клдисцкаро Хашурского муниципалитета. Данную информацию подтверждает Служба государственной безопасности.



Как сообщили «IPN» в СГБ, ведется интенсивная работа для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.



По существующей информации, мужчина ехал верхом и искал другую потерявшуюся лошадь. Случай произошел около десяти дней назад.





