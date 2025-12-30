Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители оккупационных сил близ Чорчана задержали гражданина Грузии


30.12.2025   23:06


Представители оккупационных сил задержали недалеко от Чорчана гражданина Грузии, жителя села Клдисцкаро Хашурского муниципалитета. Данную информацию подтверждает Служба государственной безопасности.

Как сообщили «IPN» в СГБ, ведется интенсивная работа для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.

По существующей информации, мужчина ехал верхом и искал другую потерявшуюся лошадь. Случай произошел около десяти дней назад.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна