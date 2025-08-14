BasisBank покупает один из крупнейших банков Грузии – Liberty

14.08.2025 18:08





BasisBank покупает один из крупнейших банков Грузии – Liberty. Сделку одобрил Комитет по конкуренции Национального банка Грузии (НБГ).



«НБГ определил, что концентрация существенно не ограничивает эффективную конкуренцию на соответствующем рынке и совместима с конкурентной средой», – говорится в заявлении регулятора, распространенном в среду.



Согласно запросу, BasisBank должен приобрести 95,99% акций Liberty Bank. После закрытия сделки банк сохранит текущую организационную структуру в качестве дочерней компании BasisBank, а полный процесс слияния ожидается в течение 9-12 месяцев.



Сейчас на рынке кредитных продуктов доля BasisBank составляет около 4,5%, а Liberty – 5,6%. НБГ указал, что после слияния на них будет приходиться примерно 10,1% рынка, что ниже порога 15%, при котором регулятор мог бы усмотреть угрозу конкуренции.



BasisBank принадлежит китайской группе Hualing. Он укрепил свои позиции на местном рынке в 2022 году после покупки активов грузинской «дочки» российского ВТБ, попавшего под международные санкции из-за войны в Украине.



Liberty Bank – третий по величине банк Грузии после Bank of Georgia и TBC. Он отвечает за выплаты пенсий и социальных пособий. На текущий момент 95,99% акций принадлежат нидерландской группе, владельцами которой являются Ираклий Рухадзе, Бенджамин Марсон и Игорь Алексеев.



Рухадзе, который также управляет проправительственным телеканалом «Имеди» и другими активами покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, подтвердил информацию о продаже Liberty еще в начале лета. Сам он не объяснил, с чем связано такое решение. СМИ предположили, что бизнесмен опасается западных санкций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





