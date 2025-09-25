В августе Национальный банк Грузии приобрёл 199,6 миллионов долларов

Всего за этот год НБГ закупил $1,496 млрд. Таким образом, международные валютные резервы страны оцениваются в $5,2 млрд.



Как уточняет финансовый орган, валютные резервы — это важная часть макроэкономической стабильности Грузии, поэтому деятельность НБГ направлена на их увеличение, когда это позволяет рынок.



Валютные интервенции, проведённые НБГ в 2025 году на платформе Bmatch:



▪️ Январь-февраль — чистые покупки не осуществлялись

▪️ Март — покупка $101,7 млн

▪️ Апрель — покупка $266,4 млн

▪️ Май — покупка $245,4 млн

▪️ Июнь — покупка $266 млн

▪️ Июль — покупка $417 млн

▪️ Август — покупка $199,6 млн



Обновлённые данные об операциях на валютном рынке будут опубликованы 27 октября.





